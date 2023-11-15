موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس، مباراة الأرجنتين وأوروجواي، والتي تقام لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين يدخل اللقاء باحثًا عن تحقيق انتصار جديد في التصفيات، حيث يتصدر رفاق ليونيل ميسي بالفعل مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

أما منتخب أوروجواي، فيدخل اللقاء وهدفه تقليص الفجوة في الصدارة مع الأرجنتين، حيث يحتل فريق المدرب مارسيلو بييلسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنبوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب "لا بومبونيرا" في مدينة بوينس آيرس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنبوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، ويمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي على قناة SSC HD .

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - أوروجواي الجمعة 17 نوفمبر 2023،

02:00 مصر، 03:00 السعودية SSC HD لا بومبونيرا

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاليافيكو - جيرمان بيتزيلا - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - جيوفاني لو سيلسو

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - خوليان ألفاريز

التشكيل المتوقع لأوروجواي

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو بييلسا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

سيرجيو روشيت

ماتياس أوليفيرا - رونالد أرواخو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارتن كاسيريس

فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - رودريجو بنتانكور

داروين نونيز - لويس سواريز - كريستيان أوليفيرا