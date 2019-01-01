موعد مباراة الاهلي القادمة ضد الزمالك فى الدوري

تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى إطار الجولة 34 والاخيرة من الدوري المصري الممتاز، علي ملعب برج العرب

محمد مصطفي

ينتظر عشاق كرة القدم العربية كلاسيكو مصري قوي يجمع بين الأهلي والزمالك في استاد برج العرب يوم الأحد 28 يوليو 2019، الموافق 25 ذو القعدة 1440 هجريًا، وذلك في في إطار الجولة الـ 34 والأخيرة في الدوري المصري الممتاز 2018-19.

حقق الشياطين الحُمررسميا، لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، وحافظ الاهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، ليصل للنقطة رقم 77، فبعد أن خاض المارد الأحمر 33 مباراة، استطاع أن يحق الانتصار في 24 مباراة، وتعادل في خمس وهُزم فى أربع مبارايات ليتوج رسميًا بلقب الدوري قبل خوض لقاء القمة 118.

يدخل الزمالك هذا اللقاء وهو قادم من إنتصار على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وذلك في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري المصري الممتاز، وبهذا الإنتصار يصل الفارس الأبيض للنقطة 72 متفوقًا على بيراميدز بفارق نقطتين، ليضمن المشاركة رسميًا فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 33 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في تسع، وتلقى ثلاث هزائم.

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