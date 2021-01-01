موعد مباراة الأهلي واستقلال الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يواجه الأهلي السعودي نظيره استقلال الإيراني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

كانت مباراة الأهلي واستقلال الأولى كارثية على الراقي، حيث خسر بخماسية مقابل هدفين، وستكون مباراة الإياب ثأرية لزملاء عمر السومة الذين لن يرضوا إلا بالفوز الذي سيقربهم من التأهل.

يحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 7 نقاط، وذلك بالتساوي مع الفريق الإيراني الوصيف، وذلك بفارق نقطة واحدة عن الدحيل المتصدر.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال الإيراني والقنوات الناقلة.

متى مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال الإيراني؟

موعد مباراة الأهلي واستقلال في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا هو الثلاثاء 27 أبريل 2021، الموافق 15 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا 2021 عبر شاشتها.

لكن، تقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي واستقلال عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.