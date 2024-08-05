يواصل الاتحاد استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب لوران بلان، ويواجه إنتر الإيطالي في ودية جديدة.
ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام إنتر في خامس التجارب الودية على ملعب بريانتيو، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي، وريال بيتيس.
وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.
ما تفاصيل معسكر ومباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟
ما موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد وإنتر الودية، هو يوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، على ملعب بريانتيو.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وإنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟
تنقل المباراة عبر تطبيق STC الذي حصل على حقوق العديد من المباريات في المعسكرات التحضيرية للفرق..
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - إنتر
|الأربعاء 7 أغسطس 2024،
21:30 مصر والسعودية
|تطبيق STC
|بريانتيو
تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة إنتر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025
|التشكيل| 4-5-1
|حراسة المرمى
محمد المحاسنة
|خط الدفاع
|حسن كادش - لويس فيليبي - سعد آل موسى - فواز الصقور
|خط الوسط
|فابينيو - أحمد الغامدي - فيصل الغامدي - عوض الناشري - جوتا فيليبي
|خط الهجوم
|كريم بنزيما