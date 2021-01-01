موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للكلاسيكو؟

يفتح ملعب الدوهرة المشعة أبوابه لاستضافة فصل جديد من الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، وذلك في إطار الجولة 25 من الدوري السعودي 2020-21.

كانت مباراتي العميد الأخيرتين سلبيتين، ففي ربع نهائي كأس الملك خسر من الفتح بهدفين لهدف وودع المسابقة، وفي عودته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تعادل مع الرائد بهدفٍ لمثله واكتفى بنقطة التعادل التي رفعت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

أما الهلال، فقبل مباراته في الجولة 24، يحتل الصدارة برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الشباب المتأخر بأفضلية المواجهات المباشرة وفارق الأهداف للزعيم، وسيخوض مباراته في الأسبوع الرابع والعشرون ضد القادسية اليوم الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 25 من الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال والاتحاد؟

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الجولة 25 من الدوري السعودي، هو يوم الجمعة 9 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442، وستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:50 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة الهلال والاتحاد؟

تنقل البطولات السعودية حصريًا على القنوات الرياضية السعودية، وتذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على شاشتها بكل تأكيد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد عبر موقع جول.