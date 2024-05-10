موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يحل الاتحاد ضيفًا على الخليج في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الخامس وفقد لقبه بشكل رسمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الخليج والاتحاد في الجولة 32 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 16 مايو 2024 على ملعب الامير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الخليج - الاتحاد الخميس 16 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD عبدالله الحربي الأمير محمد بن فهد

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