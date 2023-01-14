موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد الفوز على الباطن بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023.

الاتحاد قفز على المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر وذلك قبل قمة العالمي ضد الشباب.

ويواجه الاتحاد نظيره الفيحاء في الجولة المقبلة ويرغب في الاستمرار في الانتصارات قبل انطلاق بطولة السوبر السعودي وذلك للضغط على المتصدر.

أما الفيحاء، فيعاني في الوقت الأخير ويتواجد في المركز الثالث عشر محققًا 3 انتصارات فقط حتى الآن.

والآن نتعرف على موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 19 يناير 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءًُ بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات دوري روشن.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفيحاء الخميس 19 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid