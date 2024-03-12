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مصعب صلاح

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديAl IttihadAl Fateh FC v Al IttihadAl Fateh FC

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح في ملعب الأخير بالأحساء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع ويبدو أنّه لن يتمكن من الاحتفاظ بلقبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب الفتح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORTS 5 HD بتعليق فارس عوض لمتابعة اللقاء.

شاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الفتح - الاتحادالسبت 16 مارس 2024
21:00 السعودية، 22:00 مصر		SSC SPORTS HD
شاهد		فارس عوضالفتح

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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