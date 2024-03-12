موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح في ملعب الأخير بالأحساء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع ويبدو أنّه لن يتمكن من الاحتفاظ بلقبه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب الفتح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORTS 5 HD بتعليق فارس عوض لمتابعة اللقاء.

شاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الفتح - الاتحاد السبت 16 مارس 2024

21:00 السعودية، 22:00 مصر SSC SPORTS HD

شاهد فارس عوض الفتح

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