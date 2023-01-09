موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يطير نادي الاتحاد إلى ملعب الباطن لمواجهة نظيره الباطن في مباراة الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223.
الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.
أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.
والآن نتعرف على موعد مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 14 يناير 2023، على ملعب الباطن.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي هي قنوات SSC، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الباطن - الاتحاد
السبت 14 يناير 2023،
SSC
ملعب الباطن
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