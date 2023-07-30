موعد مباراة الاتحاد والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

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يختتم الاتحاد السعودي مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، بمواجهة مرتقبة أمام الشرطة العراقي، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

ويلعب الاتحاد والشرطة ضمن المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي تضم إلى جانبهما فريقي الترجي والصفاقسي التونسيان.

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وافتتح الاتحاد مشواره في البطولة بفوز مهم على الترجي بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفوز على الصفاقسي بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، ويضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

أما الشرطة، فقد تمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد على حساب الصفاقسي في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام الترجي في الجولة الثانية، ليحصد 4 نقاط قربته بشكل كبير من حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الشرطة في الجولة الثالثة من دور المجموعة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والشرطة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشرطة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والشرطة على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الشرطة الأربعاء 2 أغسطس 2023،

18:00 مصر والسعودية SSC مدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل الاتحاد المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي - صالح العمري

سلطان الفرحان

رومارينيو - إيجور كورنادو - جوتا

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

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