موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن قمة مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا صعبًا على الحزم في الوقت القاتل، بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الاتحاد - الشباب الجمعة 26 ابريل 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD فارس عوض الجوهرة المشعة شاهد حاتم بطيشة

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلو جاياردو على العناصر الآتية:

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى محمد جاسم الدفاع مد الله العليان، لويز فيليبي، سعد آل موسى، فواز الصقور الوسط فيصل الغامدي، سلطان فرحان، نجولو كانتي، علي الشمراني الهجوم صالح العمري، مروان الصحفي

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب فيتور بيريرا فمن المرجح اعتماده على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-3 حراسة المرمى مصطفى ملائكة الدفاع غانم سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري الوسط متعب الحربي، مصعب الجوير، رياض شراحيلي، حمد اليامي الهجوم يانيك كاراسكو، نواف الصعدي، حبيب ديالو

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن