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دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الاتحاد v الشبابالاتحاددوري روشن السعوديالشباب

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن قمة مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا صعبًا على الحزم في الوقت القاتل، بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الاتحاد - الشبابالجمعة 26 ابريل 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDفارس عوضالجوهرة المشعة
شاهدحاتم بطيشة

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلو جاياردو على العناصر الآتية:

الخطة4-4-2
حراسة المرمىمحمد جاسم
الدفاعمد الله العليان، لويز فيليبي، سعد آل موسى، فواز الصقور
الوسطفيصل الغامدي، سلطان فرحان، نجولو كانتي، علي الشمراني
الهجومصالح العمري، مروان الصحفي

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب فيتور بيريرا فمن المرجح اعتماده على العناصر الآتية:

الخطة3-4-3
حراسة المرمىمصطفى ملائكة
الدفاعغانم سايس، إياجو سانتوس، نادر الشراري
الوسطمتعب الحربي، مصعب الجوير، رياض شراحيلي، حمد اليامي
الهجوميانيك كاراسكو، نواف الصعدي، حبيب ديالو

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