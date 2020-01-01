موعد مباراة الإنتر ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الإنتر ضد نابولي في الجولة 18 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف فريق نابولي يوم الإثنين 6 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441 هجريًا فريق الإنتر ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدورى الإيطالي ، وذلك على ملعبه "سان باولو" فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

سحق النيراتزوري جنوى في الجولة السابقة من الكالتشيو بأربعة أهدافٍ نظيفة، وذلك بعد أن تعادل مع فيورنتينا في الأسبوع 16، ليبقى على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وذلك بعد أن تعادل فريق كونتي 3 مباريات وفاز في 13 وخسر واحدة فقط.

لعب فريق نابولي 17 مباراة فى الدورى الإيطالي حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر فى 5 مباريات، ويحتل المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق الفوز الأول تحت قيادة جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق في الجولة السابقة على ساسوولو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة نابولي ضد الإنتر ، وما هي القنوات الناقلة؟ وأكثر..

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موعد مباراة نابولي والإنتر والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نابولي - الإنتر سان باولو الإثنين 6 يناير 2020،

11 جمادى الأولى 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية دانييلي دوفيري beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع نابولي

يعاني نابولي من غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، هم الظهيرين مالكويه وفوزي غلام، والنجم السنغالي خاليدو كوليبالي وتونيلي وماكسيموفيتش، كذلك البلجيكي دريس ميرتينس.

سيبدأ المدرب جاتوزو بميريت في حراسة المرمى، وسيتواجد أمامه الرباعي روي ولوبيرتو ومانولاس ولورينزو، وسيتكون الوسط من زيلينسكي وألان ورويز، أما الهجوم فسيقوده كاييخون وميليك وإنسيني.

التشكيل | 4-3-3

أليكس ميريت

ماريو روي - سيباستيان لوبيرتو - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

بيوتر زيلينسكي - ألان - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - أركاديوش ميليك - خوسيه كاييخون

الغيابات والتشكيل المتوقع للإنتر

لا توجد غيابات في صفوف الإنتر إلا دامبروزيو بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق لأي لاعب آخر للإيقاف.

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بنفس طريقته الدفاعية، وفي حراسة المرمى سيتواجد هندانوفيتش وأمامه جودين ودي فري وشكرينيار، وسيتكون الوسط من خمسة لاعبين هم كاندريفا وجاليارديني وبروزوفيتش وسينسي وبيراجي، أما الهجوم فسيتواجد به لوكاكو ولاوتارو.

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين

كريستيانو بيراجي - ستيفانو سينسي - مارسيلو بروزوفيتش - روبيرتو جاليارديني - أنطونيو كاندريفا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو