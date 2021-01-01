موعد مباراة الإمارات والهند الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب الإماراتي ضد المنتخب الهندي الودية الاستعدادية لتصفيات كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

في إطار استعدادات المنتخب الإماراتي لتصفيات كأس العالم 2022، يستضيف الأبيض منتخب الهند على ملعب زعبيل يوم الإثنين 29 مارس 2021.

كانت آخر مباريات منتخب الإمارات في يناير الماضي، حيث استضاف منتخب العراق وتعادل معه سلبيًا بدون أهداف، وذلك بعد أن خسر من البحرين وفاز على طاجيكستان في نوفمبر الماضي.

ينافس المنتخب الإماراتي في المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا، وهو في مركز متراجع هو قبل الأخير برصيد 6 نقاط، متأخرًا عن فيتنام المتصدر بـ5 نقاطٍ كاملة، وعن ماليزيا الوصيف بثلاث نقاط وعن تايلاند الثالث بنقطتين.

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وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة الإمارات والهند الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الإمارات والهند؟

موعد مباراة الإمارات والهند الودية هو يوم الإثنين 29 مارس 2021، وسيقام على أرضية ستاد زعبيل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:15 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والهند؟

ستذاع مباراة الإمارات والهند الودية على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وهي قناة غير مشفرة متواجدة على النايل سات وعرب سات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإمارات - الهند الإثنين 29 مارس 2021،

20:15 الإمارات، 19:15 السعودية AD Sports 1 ستاد زعبيل

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

من المتوقع أن يبدأ المدرب فان مارفيك بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

محمود خميس - خليفة مبارك - وليد عباس - بندر الأحبابي

عبد الله رمضان - علي سالمين

علي صالح - خلفان مبارك - فابيو ليما

علي مبخوت