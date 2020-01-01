موعد مباراة الأهلي والترسانة في دور ال16 كأس مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الترسانة في دور ال16 من بطولة كأس مصر، والقنوات الناقلة..

بعد حصوله على بطولة الدوري المصري الممتاز وفوزه في مباراته الأخيرة أمام نادي طنطا يستعد النادي الأهلي للقاء نادي الترسانة في دور ال١٦ من بطولة كأس مصر على ملعب الإنتاج الحربي.

صعد الشواكيش للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر على حساب نادي إنبي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وتم حسمه بركلات الترجيح، ويعاني الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية مشرفة.

بينما تأهل بطل الدوري بعد فوزه على فريق بني سويف بنتيجة ٣-١، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي من المقرر أن يواجه فيها البطل المصري فريق الوداد المغربي يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والترسانة والقنوات الناقلة.

أخبار الأهلي اليوم | طلبات فايلر، وموقف المقاولون من ترك النحاس للأحمر

ما هو موعد مباراة الأهلي والترسانة؟

تقام مباراة الأهلي والترسانة يوم الأربعاء الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلادياً، 13 صفر 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترسانة؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الأهلي والترسانة على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الترسانة الإنتاج الحربي الأربعاء 30 سبتمبر 2020،

13 صفر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يُعاني الأهلي من غياب الثنائي محمود متولي وسعد سمير للإصابة، عدا ذلك فالفريق سيكون كامل العدد أمام الترسانة.

ومن المتوقع أن يعتمد فايلر على تشكيلته المعتادة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي بقيادة ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مع أليو ديانج في منتصف الملعب وهجوم يتزعمه وليد سليمان وأليو بادجي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جيرالدو - وليد سليمان - محمود كهربا

أليو بادجي

ما هو التشكيل المتوقع للترسانة؟

من المتوقع أن يأتي تشكيل الترسانة كالأتي أحمد محمد في حراسة المرمي، هشام رجب، إبراهيم منصور، محمد حسين، رضا سيد، محمد أشرف، محمد محمود، بركات حجاج، إيهاب فؤاد، عمر طارق، طارق يحيي.