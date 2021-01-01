موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة قوية وهامة تجمع بين النصر والأهلي، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل اللقاء بعد تعثر أخير أمام الاتفاق بهدف لكل فريق، ومن قبله تعادل أمام أبها، ليتراجع العالمي إلى المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويزداد موقفه صعوبة في الاقتراب من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، الأهلي يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة وبشكل مؤقت في انتظار مباراته أمام ضمك في ختام مباريات الجولة الـ 22، بعد خسارته من الفيصلي في الجولة 21.

فيديو: أهداف مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2021

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا، موعد قمة الأهلي والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد النصر؟

موعد مباراة الأهلي ضد النصرهو يوم الخميس 11 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 27 رجب 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد الله.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر عبر موقع جول والذي سيبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.