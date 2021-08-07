موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز بملعب السلام، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع قمة كلاسيكية للدوري المصري، عندما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

المباراة المقرر إقامتها على ملعب وي السلام تشكل أهمية كبيرة للمارد الأحمر الذي لا يريد أن يفقد النقاط في سبيل الحفاظ على لقب الدوري الخامس له على التوالي.

الإسماعيلي ومنذ أن تولى إيهاب جلال مهمة تدريبه وتحسن مستواه كثيرًا، ونجح في الوصول إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر.

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بهذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي هو الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، على ملعب وي السلام.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.