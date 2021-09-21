موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي إنبي في الدور الـ 16 من كأس مصر 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل استاد الإسكندرية مباراة هامة، تجمع بين الأهلي وإنبي، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

الأهلي يدخل المباراة، بهدف لا بديل عن الفوز للحفاظ على لقبه في مشواره الصعب، ومصالحة جماهيره عقب خسارة لقب السوبر لحساب طلائع الجيش، ولقب الدوري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

على الجانب الآخر، إنبي يدخل المباراة بدون أي ضغط وسيعمل على استغلال الحالة التي يمر بها المارد الأحمر مؤخرًا ويهدف لحجز بطاقته في الدور القادم على حساب الأهلي.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي ضد إنبي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 ، على استاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تذاع مباريات الدوري المصري وكأس مصر على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي وإمبي على شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.