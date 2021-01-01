موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر في كأس مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام النصر، أحد فرق دوري الدرجة الثانية المصري، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وما هي القنوات الناقلة؟

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس مصر، عندما يستقبل نظيره النصر بملعب وي الأهلي السلام، وذلك في إطار دور الـ32 من عمر البطولة.

وكان الأهلي قد حقق اللقب في الموسم الماضي بعد الفوز على طلائع الجيش في النهائي بملعب برج العرب بركلات الترجيح.

النادي الأحمر عائد من انتصار هام في دوري أبطال إفريقيا على سيمبا، ويسعى لمواصلة المنافسة على كافة الأصعدة والبداية من عبور بوابة النصر.

النصر بشكل عام يعاني هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية، ما يبشر الأهلي أن مهمته لن تكون صعبة، وإن كانت مفاجآت الكأس لا تزال واردة بقوة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والنصر؟

موعد مباراة الأهلي والنصر هو الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، على ملعب وي السلام الأهلي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.