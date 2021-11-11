موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل منتخب أوروجواي نظيره الأرجنتيني في قمة من القمم الكلاسيكية بقارة أمريكا الجنوبية، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشر من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة المقرر أن تقام بين العملاقين على ملعب كامبيون ديل سيجلو هامة للغاية لمنتخب أوروجواي الذي يحتل المركز الخامس في التصفيات برصيد 16 نقطة، وهكذا يفقد فرصة الذهاب مباشرةً إلى قطر ويتعين عليه خوض الملحق الصعب.

فيما وضعت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي قدمها في المونديال العربي بالفعل بتواجدها في المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة، ومع ذلك فيريد زملاء البرغوث مواصلة البرهنة على ما وصلوا له من مستويات مذهلة بالفوز مرة أخرى على أوروجواي.

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وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين في الأرجنتين قد انتهت بانتصار ساحق لبلاد الفضة بثلاثة أهداف نظيفة، مما يجعل المباراة تحمل طابعًا ثأريًا لزملاء إدينسون كافاني.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي؟

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي هو السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، على ملعب كامبيون ديل سيجلو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، الثانية صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي؟

تنقل فعاليات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا اللاتينية بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وستذاع مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، كما يمكنكم متابعة المباراة عبر البث المباشر لموقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوروجواي - الأرجنتين السبت 13 نوفمبر 2021،

01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports Premium HD 1 كامبيون دي سيجلو

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليونيل سكالوني على التشكيل الآتي:

#SelecciónMayor Hasta ahí la palabra del entrenador @lioscaloni, en la previa del encuentro ante Uruguay. pic.twitter.com/OGm6ujLiMw — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

إيميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتاميندي - كريستيان روميرو - جونزالو مونتيل

جيوفاني لو سيلسو - لينادرو باريديس

أليخاندرو جوميز - ليونيل ميسي - آنخيل دي ماريا

لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لمنتخب أوروجواي

من المتوقع أن يعتمد المدرب أوسكار تاباريز على التشكيل الآتي:

🎙️ 1⃣ 🇺🇾 Comenzó la conferencia de prensa de @1_Muslera_25 en el complejo Celeste.



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📲 🖥️ Ingresá a https://t.co/nfJkSdCPt6, registrate gratis y disfrutá los contenidos disponibles y las transmisiones. pic.twitter.com/nr4y1poX7c — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2021