موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي والأهلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي والأهلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب هارد روك، لاستضافة افتتاح كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة والذي سيجمع بين إنتر ميامي، الأمريكي، والأهلي المصري.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك الأهلي، في البطولة بصفته بطلًا لقارة إفريقيا لعامي 2022، و2023 بينما يخوض إنتر ميامي، منافسات البطولة بصفته من الدولة المنظمة، إذ تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة الأولى من مونديال الأندية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ميامي والأهلي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب هارد روك.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.