تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عُشاق ومتابعي البرغوث الأرجنتيني لمتابعة فريقه إنتر ميامي في لقاءه ضد كولومبوس ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2024.

إنتر ميامي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت الأولى في تاريخ النادي كبطولة تدخل خزائنهم.

وفي السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول Goal، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في ثمن نهائي كأس الدوريات الأمريكية 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في كأس الدوريات الأمريكية 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس في دور الـ16 من كأس الدوريات الأمريكية 2024، هو الأربعاء 14 أغسطس 2024، على ملعب لوور دوت كوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس في كأس الدوريات الأمريكية 2024؟

لا يتم نقل مباريات كأس الدوريات الأمريكية 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - كولومبوس الأربعاء 14 أغسطس 2024

02:30 السعودية ومصر Apple TV+ لوور دوت كوم

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد كولومبوس في كأس الدوريات الأمريكية 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-