تعرف على موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا في ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي جيرونا على ملعبه مونتيليفي نادي ألميريا في ذهاب نصف النهائي من الملحق المؤهل للدوري الإسباني الدرجة الأولى.

صعد من دوري الدرجة الثانية الإسباني إسبانيول ومايوركا مباشرةً بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني، وبحسب نظام البطولة تتنافس الفرق الحاصلة على المراكز من الثالث إلى السادس على بطاقة التأهل الثالثة.

أنهى ألميريا في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 73 نقطة، فيما حصل جيرونا على المركز الخامس بـ71 نقطة، وسيتواجه الفريقان ذهابًا وإيابًا والفائز سيلتقي مع الفائز من ليجانيس ورايو فاييكانو.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة ألميريا ضد جيرونا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة جيرونا ضد ألميريا؟

موعد مباراة جيرونا ضد ألميريا هو يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، الموافق 21 شوال 1442 هجريًا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد ألميريا؟

لا توجد قناة ناقلة لمباراة جيرونا وألميريا في الشرق الأوسط والوطن العربي، لكنها ستذاع على الأقمار الأوروبية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جيرونا - ألميريا الأربعاء 2 يونيو 2021،

21 شوال 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد ستاد مونتيليفي

التشكيل المتوقع لجيرونا

من المتوقع أن يبدأ المدرب فرانشيسكو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

خوان كارلوس

أرناو مارتينيز - خوانبي - سانتياجو بوينو

إنريك فرانكيسا - مونتشو - سيباستيان كريستوفورو - جيرارد جومباو - يان كوتو

إدجار باركيناس - كريستيان ستواني

التشكيل المتوقع لألميريا

من المتوقع أن يبدأ المدرب روبي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

جيورجي ماكاريدزي

سيرخيو أكيمي - تشومي - نيكولا ماراش - إيفان باليو

سامو كوستا - مانو مورلانيس

خوسيه لازو - أجير أكيتشي - لارجي رمزاني

عمر صديق