موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الإمارات، مباراة كبيرة وهامة تجمع ليفربول وآرسنال، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يمر بمرحلة من تذبذب النتائج في البريميرليج مؤخرًا، ويسعى لإيقافها عقب فترة التوقف الدولي والفوز على آرسنال، للاقتراب من المربع الذهبي، وتكون مباراته مع الفريق اللندني، خير استعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز المركز السابع من ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، حال آرسنال لا يختلف كثيرًا عن حال ليفربول، فالفريق اللندني هذا الموسم يعاني من تراجع كبير في الدوري، وعليه الاستفاقة لضمان حجز مقعدًا مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

آرسنال يأتي في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أقرب مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة ليفربول وآرسنال، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة آرسنال وليفربول، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، هو السبت 3 أبريل 2021، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة آرسنال وليفربول.

وإن لتم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

التشكيل| 4-2-3-1

لينو

بيليرين – دافيد لويز – جابرييل – تيرني

تشاكا – توماس بارتي

أوباميانج – أوديجارد – نيكولاس بيبي

لاكازيت

