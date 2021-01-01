موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد هاتاي سبور والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي القادمة ضد هاتاي سبور في الجولة الثانية وثلاثون من الدوري التركي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي جلطة سراي ضيفًا ثقيلاً على هاتاي سبور على ملعب أنطاكيا أتاتورك، وذلك في الجولة 32 من الدوري التركي 2021.

لا يسير جلطة سراي بشكلٍ جيد في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري، فقد خسر في آخر مبارياته من ريزا سبور بأربعة أهدافٍ لثلاثة على أرضه، ليستقر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، تاركًا الصدارة لبشكتاش.

يعاني هاتاي سبور في الدوري التركي في الفترة الأخيرة كذلك، فمنذ فوزه على أنقرة جوجو، تعادل مع سيفاس سبور وخس من قيصري سبور وريزا سبور على التوالي، ليحتل المركز السادس برصيد 46 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة جلطة سراي ضد هاتاي سبور في الجولة 32 من الدوري التركي 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة جلطة سراي ضد هاتاي سبور؟

موعد مباراة جلطة سراي وهاتاي سبور في الأسبوع 32 من الدوري التركي، هو يوم السبت 3 أبريل 2021 بملعب أنطاكيا أتاتورك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وهاتاي سبور؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.