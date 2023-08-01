تعرف على موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية 2023، التي تأتي في إطار تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-2024.

تتواصل استعدادات نادي ليفربول الإنجليزي لموسم 2023-2024، حيث يعسكر "الريدز" في جنوب شرق آسيا، ومن المقرر أن يخوض مباراة مرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويمر ليفربول بفترة تحضير جيدة حتى الآن، شهدت تغيير طريقة اللعب ومراكز بعض اللاعبين، على رأسهم ترنت ألكساندر آرنولد، الذي أصبح يلعب بشكل شبه منتظم في خط الوسط.

أما بايرن ميونخ، فتتأرجح نتائجه خلال فترة التحضير لموسم 2023-2024، بين انتصارات مدوية بنتائج كبيرة، أو هزائم مثلما حدث أمام مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرًا.

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية 2023، والقنوات الناقلة لها..

ما هو موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية 2023؟

تقام مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية التحضيرية لموسم 2023-2024 يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، على ملعب سنغافورة الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية 2023؟

حصلت شبكة أبو ظبي الرياضية على حقوق إذاعة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية 2023 عبر شاشتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون القناة الوحيدة الناقلة للمباراة في المنطقة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - بايرن ميونخ الأربعاء 2 أغسطس 2023،

14:30 مصر والسعودية AD SPORTS 1 HD سنغافورة الوطني

تشكيل ليفربول المتوقع

من المحتمل أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - هارفي إيليوت

محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو