موعد مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد النجم الساحلي التونسي، لاستضافة نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مباراة الفريقين، في ذهاب البطولة، انتهت بالتعادل السلبي، والتي جمعت بينهما في ديسمبر الماضي، على ملعب المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

النجم الساحلي، سيدخل اللقاء، وهو يريد مداواة جروحه بعد خسارة الكلاسيكو الأخير من الترجي بهدفين دون رد في الدوري التونسي، ويتمنى استعادة أمجاده الأفريقية والذهاب بعيدًا في البطولة.

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على الجانب الآخر، المقاولون العرب في موقف صعب، هذا الموسم، إذ لم يتذوق طعم الانتصار إلا في مرة وحيدة فقط، بالإضافة إلى إصابة مدرب الفريق عماد النحاس بفيروس كورونا وغيابه عن المباراة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف معًا على موعد المباراة المرتقبة بين المقاولون العرب والنجم الساحلي، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي؟

موعد مباراة المقاولون العرب ضد النجم الساحلي في إياب دور الـ 32 الأول من الكونفدرالية، هو الأربعاء 6 يناير 2021 على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، في تونس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي؟

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المقاولون العرب - النجم الساحلي الأربعاء 6 يناير 2021،

19:00 مصر، 18:00 تونس مصطفى بن جنات

ما التشكيل المتوقع لمباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي؟

من المنتظر أن يعتمد جورفان فييرا، المدير الفني لنادي النجم الساحلي، على طريقة لعب 4-3-3 لمواجهة ذئاب الجبل، وسيكون التشكيل المتوقع على النحو التالي:

أيمن المثلوثي

وجدي كشريدة – صدام بن عزيزة – مرتضى بن وناس – صالح الحربي.

سليم بوخشنوش – محمد أمين بن عمر- داروين جونزاليس.

ياسين الشيخاوي – سليماني كوليبالي – رضوان زردوم.

على الجانب الآخر، سيدخل المقاولون العرب، اللقاء بطريقة لعبه المعتادة والتي ستكون 4-2-3-1

حسن شاهين

امير عابد – فاروق نور الدين – خالد الحسيني – حسن الشامي.

محمد مجلي – إبراهيم صلاح

محمد عصام – يوسف الجوهري – أحمد شكري

محمد سالم.