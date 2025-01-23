تعرف على موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة لثمن نهائي البطولة؟

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ملحق ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ما موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتقام قرعة ملحق دور الستة عشر من البطولة الجمعة 31 يناير 2025.

وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

الحدث الموعد قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجمعة 31 يناير 2025

14:00 السعودية، 13:00 مصر

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

سيتم إذاعة قرعة ملحق الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث القنوات الناقلة قرعة ملحق دور 16 دوري أبطال أوروبا 2024-2025 UEFA YouTube

beIN Sports

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في انتظار فرق الملحق..

المجموعة ليفربول برشلونة

ما نظام قرعة ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تواجه الفرق من المركز التاسع إلى الـسادس، الفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

صاحبا المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقي المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بينما أصحاب المراكز الحادي عشر والثاني عشر سيواجهان صاحبي المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وهكذا.

ما موعد مباريات ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟