تعرف على موعد قرعة ملحق دور الـ 16 فى الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

ربما تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة الدوري الأوروبي من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة الثانية من حيث القوة على الصعيد الأوروبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يخوض الفرق اصحاب المراكز من 9-24 الملحق المكمل للتأهيل إلى الدور الثاني.

وتتحدد مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي بنظام القرعة، وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم موعد قرعة ملحق ثمن النهائي، وكل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد قرعة ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تنتهي مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2024-2025 يوم الخميس 30 يناير 2025، وتقام قرعة ملحق دور الستة عشر من البطولة الجمعة 31 يناير 2025.

وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

الحدث الموعد قرعة ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024-2025 الجمعة 31 يناير 2025

14:00 السعودية، 13:00 مصر

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي 2024-2025؟

سيتم إذاعة قرعة ملحق الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة الدوري الأوروبي عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث القنوات الناقلة قرعة ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024-2025 UEFA YouTube

beIN Sports

ما نظام قرعة ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تواجه الفرق من المركز التاسع إلى الـسادس، الفرق التي تحتل المراكز من السابع عشر إلى الرابع والعشرين.

صاحبا المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقي المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بينما أصحاب المراكز الحادي عشر والثاني عشر سيواجهان صاحبي المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وهكذا.

ما موعد مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2024-2025؟