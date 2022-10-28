موعد قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد ملحق قرعة دوري المؤتمر الأوروبي 2022-23 بنظامه الجديد، وما هي الفرق المشاركة وما هي القنوات الناقلة؟

تعتبر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، من أحدث البطولات الأوروبية، والتي تشهد الكثير من المنافسة بين الفرق لتحقيق المجد ومعانقة اللقب في نهاية الموسم.

وتتضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، نخبة من الفرق الأوروبية، التي فشلت في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات في البطولة، تتأهل الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في دوري المؤتمر الأوروبي إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من الدوري الأوروبي في ملحق ثمن النهائي.

وتتحدد هذه المباريات المثيرة المتوقعة بنظام القرعة، ومع لفظّ دور المجموعات لأنفاسه الأخيرة، نستعرض معًا موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي وكل ما يتعلق بالأمر.

ما هو موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي؟

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، هو يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي؟

تذاع القرعة عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد بالقناة الإخبارية للشبكة القطرية.

كما ستقوم القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإذاعة القرعة كما هي العادة بالسنوات الماضية.

ويمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول للقرعة، والذي يبدأ قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة.

الحدث القنوات الناقلة قرعة ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي beIN Sports الإخبارية

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ما هي الأندية المشاركة في ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر؟

الأندية المشاركة في ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي:

المجموعة الفريق الأولى لم يتحدد بعد الثانية لم يتحدد بعد الثالثة لم يتحدد بعد الرابعة لم يتحدد بعد الخامسة لم يتحدد بعد السادسة لم يتحدد بعد السابعة لم يتحدد بعد الثامنة لم يتحدد بعد

ما هي الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي؟

تشارك في ملحق دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

الأندية التي أتت في المرتبة الثالثة رسميًا هي: