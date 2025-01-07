موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2025، القنوات الناقلة، المنتخبات المشاركة، التصنيف والجوائز المالية

تعرف على موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب نهاية 2025 وبداية 2026 وما هي القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة للبطولة؟

تعد بطولة كأس أمم إفريقيا هي البطولة الأبرز والأهم في القارة السمراء على مستوى المنتخبات، وتشهد دائمًا قوة وندية ومنافسة شرسة من أجل الفوز باللقب وضمان السيادة على القارة.

النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا يستضيفها المغرب نهاية عام 2025 إلى بداية عام 2026، وستكون تلك النسخة الخامسة والثلاثين في تاريخ البطولة العريقة.

في السطور المقبلة نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وكافة التفاصيل المتعلقة بها من موعد وقنوات ناقلة وجوائز مالية خاصة بالبطولة.

متى موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2025؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد قرعة النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن يستضيفها المغرب.

"كاف" أعلن رسميًا في ديسمبر الماضي عن اختيار يوم الإثنين 27 يناير 2025 لإقامة قرعة كأس أمم إفريقيا في العاصمة المغربية الرباط.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2025؟

من المؤكد أن تنقل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم نقل القرعة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 الإثنين 27 يناير 2025 CAF TV

beIN Sports News

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2025؟ وما هو التصنيف النهائي؟

بشكل عام ستقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، وهي النسخة الرابعة من البطولة التي تشهد مشاركة هذا العدد من المنتخبات منذ اعتماد نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

وبشكل عام فهذه هي المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع المغرب تونس الجابون زيمبابوي كوت ديفوار الكاميرون أنجولا موزمبيق الجزائر مالي أوغندا بوتسوانا مصر بوركينا فاسو زامبيا جزر القمر السنغال جنوب إفريقيا غينيا الاستوائية تنزانيا نيجيريا الكونغو الديمقراطية بنين السودان

ما هو نظام قرعة كأس أمم إفريقيا 2025؟

سيتم توزيع المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2025؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 18 يناير 2026.

ما هي الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2025؟

لم يتم الإعلان الرسمي بعد عن جوائز كأس أمم إفريقيا 2025 المالية، ولكن منذ نسخة 2021 ارتفعت قيمة الجوائز المالية بشكل كبير.

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار، ومن المرجح أن تكون الجوائز بقيم مشابهة إن لم يتم زيادتها.