موعد قرعة كأس السوبر السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة ونظام البطولة

تعرف على موعد قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تشهد مشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد بطولة كأس السوبر السعودي 2022-23، وذلك بعد استحداث نظام جديد للبطولة، يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبعد أن حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي في موسم 2021-22 في الجولة الأخيرة، وحقق الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الموسم نفسه على حساب "الزعيم"، فإن الجماهير تترقب النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف في مطلع يونيو 2022 عن نظام جديد تمامًا للسوبر السعودي، وسيكون الأول من نوعه في الوطن العربي.

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وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد قرعة كأس السوبر السعودي 2022-23، والنظام الجديد للبطولة، والفرق المشاركة فيها.

ما هو موعد قرعة السوبر السعودي 2022-23؟

الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي أعلن رسميًا عن إقامة قرعة البطولة يوم السبت 24 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة السوبر السعودي 2022-23؟

من المقرر أن تذاع قرعة السوبر السعودي 2022-23 على قنوات SSC، التي أصبحت الناقل الحصري لبطولات الأندية ومباريات المنتخبات في السعودية.

الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة السوبر السعودي 2022-23 السبت 24 ديسمبر 2022،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

ما هو موعد السوبر السعودي 2022-23؟

أعلن الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي كذلك عن موعد البطولة، والتي ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير 2023.

وتقرر أن تُقام البطولة بنظام التجمع في مدينة الرياض، لكن دون الكشف عن الملاعب المستضيفة للبطولة.

ما هو نظام السوبر السعودي 2022-2023؟

سيتغير نظام بطولة السوبر السعودي بداية من موسم 2022-23 حسبما أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبداية من النسخة المقبلة لكأس السوبر السعودي، ستشارك أربع فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

وذلك النظام يشبه تمامًا النظام الجديد لبطولة السوبر الإسباني، والذي بدأ منذ موسم 2019-20.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة.

ما هي الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2022-23؟

تأهل الهلال والفيحاء للمشاركة في السوبر السعودي، بعد فوز الأول بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والثاني بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سيشارك نادي الاتحاد أيضًا في المسابقة، بصفته وصيف الدوري السعودي للمحترفين.

وبما أن نادي الهلال هو وصيف النسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين، فإن نادي النصر سيشارك في البطولة، بسبب احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي.