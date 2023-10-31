موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

بعد دور مثير في ثمن نهائي أغلى الكؤوس، كأس خادم الحرمين الشريفين، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة ربع نهائي البطولة.

الهلال هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على الوحدة بضربات الجزاء ليسعى لمطاردة الأهلي وتصدر قائمة الأكثر فوزًا.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن في النسخة الحالية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وكل ما تريدون معرفته.

موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024؟

سوف يتم إقامة قرعة ربع نهائي كأس الملك يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر 2023.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك 2024؟

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي كأس الملك 2024 هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024 عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة ربع نهائي كأس الملك 2024 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك 2024؟

إليكم الفرق التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس الملك 2024