تعرف على موعد قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والفرق المشاركة

تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.

الهلال حقق لقب كأس الملك السعودي في نسخته الماضية بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية بضربات الجزاء.

واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن منذ النسخة الماضية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

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وفي التقرير الآتي نستعرض موعد قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة والفرق المشاركة وكل ما تريدون معرفته.

ما نظام قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تنقسم الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 إلى قسمين، القسم الأول والذي يضم 15 ناديًا من دوري روشن السعودي، بجانب بطل دوري يلو، نادي القادسية.

أما القسم الثاني فيضم فرق دوري يلو الموسم الماضي عدا القادسية بجانب الثلاثي الهابط من دوري روشن وهم الحزم والطائي وأبها.

وسوف يواجه فريق القسم الأول نظيره من القسم الثاني.

موعد قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

سوف يتم إقامة قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

وسوف تبدأ مراسم القرعة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

ومن المقرر أن تُنقل القرعة عبر قناة SSC NEWS المفتوحة.

كيف يمكن متابعة قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟ عبر الإنترنت؟

سوف يتم إذاعة قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025 عبر تطبيق شاهد.

كما أن الحساب الرسمي لكأس الملك على موقع X المعروف سابقًا بـ" تويتر" يقوم بنشر القرعة

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟ الأربعاء 12 يونيو 2024

19:00 السعودية ومصر SSC NEWS

ما الفرق المشاركة في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

إليكم الفرق التي تشارك في دور الـ 32 من كأس الملك السعودي 2024-2025