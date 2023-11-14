تعرف على موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024، الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة

تتواصل متابعة عشاق كرة القدم في الخليج العربي والقارة الآسيوية بكثير من الشغف للنسخة الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، خصوصًا بعد الصفقات المدوية في الدوري السعودي.

ونجح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، في تحقيق لقب النسخة السابقة من البطولة، على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز على الموج الأزرق بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويتصدر الهلال، قائمة أكثر الفرق حصولًا على اللقب الغالي، برصيد 4 ألقاب، ثم يأتي خلفه فريقي أوراوا ريد دياموندز، وبوهانج ستيلرز، بثلاثة ألقاب لكل فريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024، الطريق إلى النهائي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023 والطريق إلى النهائي؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وذلك في مقر الاتحاد، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة ل قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023؟

ستذاع قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر التلفاز من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي ستخصص القناة الإخبارية كعادتها لهذا الغرض.

كما يمكنك مشاهدة القرعة عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على يوتيوب، وستتمكن أيضًا من متابعة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 28 ديسمبر 2023 beIN SPORTS NEWS قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب

ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

شارك في دور المجموعات من هذه النسخة 40 فريقاً تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

بالتالي لم يضمن إلى الآن إلا العين الإماراتي الوصول رسميًا إلى دور الـ 16، في الجدول التالي سنحدث تباعًا الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من البطولة.

مجموعة الغرب مجموعة الشرق العين الإماراتي - - - - - - - - - - - - - - -

ما هو موعد دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والطريق إلى النهائي؟

يقام دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 12 و14 فبراير 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

أما مباريات العودة فتجرى بين يومي 19 و21 من الشهر ذاته، ويذكر أن نظام ثمن النهائي بات ذهابًا وإيابًا لأول مرة منذ نسخة فيروس كورونا.