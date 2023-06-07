كل ما تريد معرفته حول قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وما هي الفرق المتأهلة؟

بدأت جماهير كرة القدم حول العالم بالفعل تترقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي ستحمل رقم 69 في تاريخ البطولة، رغم عدم انتهاء النسخة الحالية من البطولة بالفعل.

ويتواجه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر الإيطالي يوم السبت 10 يونيو 2023، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، لتحديد بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

الجماهير تترقب بالفعل الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من البطولة، والتي ستمهد الطريق نحو قرعة دور المجموعات الذي يشهد مشاركة كبار أندية أوروبا.

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2023-24

وفي هذا التقرير، نتعرف إلى موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والفرق المشاركة وأكثر من ذلك.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

من المقرر أن يتم إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم 31 أغسطس 2023، لكن لم يتم بعد تحديد التوقيت الذي تنطلق فيه القرعة.

ما هي الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

لم يتم تأكيد جميع التصنيفات بعد، لكن حتى الآن هذه هي تصنيفات الفريق المؤكدة حتى الآن.

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع بطل دوري أبطال أوروبا 2022-23 ريال مدريد ريد بول سالزبورج أونيون برلين إشبيلية مانشستر يونايتد ميلان لانس مانشستر سيتي أتلتيكو مدريد لاتسيو برشلونة بوروسيا دورتموند النجم الأحمر نابولي لايبزيج بايرن ميونخ بورتو باريس سان جيرمان آرسنال بنفيكا

متى يبدأ دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة الموعد الأولى 19–20 سبتمبر 2023 الثانية 3-4 أكتوبر 2023 الثالثة 24-25 أكتوبر 2023 الرابعة 7-8 نوفمبر 2023 الخامسة 28-29 نوفمبر 2023 السادسة 12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة بي إن سبورتس القطرية في بث أحداث القرعة بشكل مباشر.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس 31 أغسطس 2023 beinsports الإخبارية,

uefa.TV