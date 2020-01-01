موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 2020، وما هي القنوات الناقلة والفرق المتأهلة لدور 8 في البطولتين الأوروبيتين؟

كما هو الحال بالنسبة لجميع البطولات في جميع أنحاء العالم، تأثرت بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بتفشي فيروس كورونا في أطراف المعمورة من شرقها إلى غربها.

توقف دوري الأبطال مع معظم الدوريات الأوروبية في مارس الماضي، وتقرر عودتها في أغسطس بعد عودة أغلب الدوريات، على غرار الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

نحن الآن على بعد سويعات من قرعة دوري أبطال أوروبا للدور ربع النهائي ونصف النهائي وحتى النهائي، وسيشهد الحفل أيضًا سحب قرعة الدوري الأوروبي الذي توقف هو الآخر بعد تفشي فيروس كورونا.

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هناك فرق ضعدت بالفعل لدور 8 في البطولتين، وهناك بعض الفرق التي لم تلعب مباريات عودة دور 16 بعد، لكن ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا؟ هذا ما نستعرضه في هذا التقرير.

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ما هو موعد قرعة دوري أبطال أوروبا؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هو يوم الجمعة القادم 10 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 19 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستشهد الحفل قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي أيضًا.

ستبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، وستعقبها قرعة الدوري الأوروبي التي ستبدأ مجرياتها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تأكد وصول 4 فرق فقط لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، ولم تتحدد الفرق الأخرى إلا بعد قرعة دوري الأبطال، والأندية التي وصلت هي: "أتالانتا، أتلتيكو مدريد، لايبزيج، باريس سان جيرمان".

أما بقية الأندية فهي التي ستفوز بهذه المواجهات التي لم تجرى مباريات الإياب لها في دور 16:

تشيلسي - بايرن ميونخ (نتيجة الذهاب 0-3).

(نتيجة الذهاب 0-3). برشلونة - نابولي (نتيجة الذهاب 1-1).

(نتيجة الذهاب 1-1). ريال مدريد - مانشستر سيتي (نتيجة الذهاب 1-2).

(نتيجة الذهاب 1-2). يوفنتوس - ليون (نتيجة الذهاب 0-1).

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي؟

لم يتأهل أي فرق لربع نهائي الدوري الأوروبي قبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لم تلعب إلا مباريات الذهاب للمواجهات التالية:

إسطنبول باشاك شهير - كوبنهاجن (نتيجة الذهاب 1-0)

- كوبنهاجن (نتيجة الذهاب 1-0) أوليمبياكوس - وولفرهامبتون (نتيجة الذهاب 1-1)

(نتيجة الذهاب 1-1) رينجرز - باير ليفركوزن (نتيجة الذهاب 1-3)

(نتيجة الذهاب 1-3) فولفسبورج - شاختار دونيتسك (نتيجة الذهاب 1-2)

(نتيجة الذهاب 1-2) آينتراخت فرانكفورت - بازل (نتيجة الذهاب 0-3)

(نتيجة الذهاب 0-3) لاسك - مانشستر يونايتد (نتيجة الذهاب 0-5)

(نتيجة الذهاب 0-5) الإنتر - خيتافي

إشبيلية - روما

أين تقام قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي؟

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا وقرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، وستجرى عملية السحب في المسرح المخصص لهذا الحدث منذ سنوات.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

سيتم نقل مجريات قرعة دوري أبطال أوروبا وقرعة الدوري الأوروبي على مجموعة قنوات بي إن، وتحديدًا على القناة الإخبارية "beIN SPORTS NEWS"، وهي قناة مفتوحة ومتواجدة على الأقمار العربية المختلفة.

إذا كنت ترغب في متابعة قرعة دوري الأبطال عبر الإنترنت فلديك اختيارين، الأول هو المشاهدة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "uefa.com"، والثاني هو متابعة البث المباشر للقرعة عبر النسخة العربية من موقع جول.

أين ومتى ستلعب مباريات ربع نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي؟

ستلعب مباريات إياب دور 16 المتبقية من دوري أبطال أوروبا يومي 7 و8 أغسطس 2020، أما مباريات الدوري الأوروبي فستلعب يومي 5 و6 أغسطس 2020.

ستلعب مواجهات ربع النهائي في البطولتين على مباراة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما اعتدنا من قبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

ما هو موعد مباريات دوري أبطال أوروبا؟

مواعيد مباريات دوري أبطل أوروبا هي:

ربع النهائي: 12 - 15 أغسطس 2020

12 - 15 أغسطس 2020 نصف النهائي: 18 - 19 أغسطس 2020

18 - 19 أغسطس 2020 النهائي: 23 أغسطس 2020

أين تلعب مباريات دوري أبطال أوروبا؟

ستلعب مباريات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي حتى النهائي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام على ملعب دا لوز، والذي سيحتضن أيضًا مباريات دور 8 ودور 4 بجانب استاد جوزيه ألفالدي.

ما هو موعد مباريات الدوري الأوروبي؟

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي هي:

ربع النهائي: 10 - 11أغسطس 2020

10 - 11أغسطس 2020 نصف النهائي: 16 - 17 أغسطس 2020

16 - 17 أغسطس 2020 النهائي: 21 أغسطس 2020

أين تلعب مباريات الدوري الأوروبي؟

ستلعب مباريات الدوري الأوروبي في 4 مدن ألمانية، هي: جيلسينكيرشين، دويسبيرج، دوسيلدورف وكولون.

سيستضيف استاد كولن راين إنيرجي نهائي الدوري الأوروبي، وسيحتضن بعض مباريات ربع النهائي ونصف النهائي بجانب إم إس في أرينا، ميركور شبيل أرينا وأرينا أوف شالكه.