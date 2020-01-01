موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، القنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، الموعد والقنوات الناقلة، تصنيفات المنتخبات المشاركة وطريقة إجراء القرعة

كلما مر الوقت اقتربنا أكثر من كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، لكن لم تتحدد المنتخبات المتأهلة للمونديال حتى الآن من أي قارة في العالم، باستثناء المنتخب القطري الذي سيشارك بصفته المستضيف.

قارة أوروبا لها نصيب الأسد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث تمتلك 13 مقعدًا من أصل 32 منتخبًا يشاركون في البطولة، ويتم توزيع بيقة المقاعد على قارات العالم الأخرى.

تشارك جميع منتخبات القارة العجوز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ستنطلق في مارس القادم، لكن ما هو موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا وما هي القنوات الناقلة؟ الإجابة يحضرها لكل جول وأكثر..

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ما هو موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

موعد تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا هو الإثنين 7 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وستنطلق مجرياتها في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون القرعة افتراضية هذا العام، وذلك تبعًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا،وستقام في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ بسويسرا.

سيشارك في مجريات قرعة تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا نجمين سابقين للكرة الأوروبية والعالمية، هما نجم ريال مدريد السابق رافائيل فان دير فارت، ونجم روما السابق دانييلي دي روسي.

ما هي تصنيفات منتخبات أوروبا في تصفيات كأس العالم 2022؟

خمسة وخمسون منتخبًا يشاركون في تصفيات كأس العالم 2022، وهي المنتخبات المكونة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم تقسيمهم على 6 مستويات تبعًا لتصنيف كل منتخب.

المنتخبات الأوروبية الأفضل من حيث التصنيف هي: بلجيكا، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، الدنمارك، ألمانيا وهولندا.

تتواجد ويلز في المستوى الثاني، واسكتلندا في المستوى الثالث رفقة آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا.

تم تقسيم المنتخبات تبعًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي صدر في 27 نوفمبر 2020.

ما هو نظام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا؟

ستقسم جميع المنتخبات على 10 مجموعات، وستوضع منتخبات كل تصفيف في نفس الوعاء ثم يبدأ سحب المنتخبات من كل مستوى.

ستتكون 5 مجموعات من 5 منتخبات، أما بقية المجموعات فستتكون من 6 منتخبات.

المنتخبات المتأهلة للدور الثاني في دوري أمم أوروبا 2020-21 ستتواجد في مجموعات خماسية أي من الأولى إلى الخامسة، وهي منتخبات بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أما بقية منتخبات التصنيف الأول ستتواجد في بقية المجموعات.

منتخبات لا يمكن تواجدها في نفس المجموعة:

أرمينيا وآذربيجان

جبل طارق وإسبانيا

كوسوفو والبوسنة والهرسك

كوسوفو وصربيا

كوسوفو وروسيا

أوكرانيا وروسيا

المنتخبات التالية لا يمكن تواجد أكثر من اثنين منها في نفس المجموعة، وذلك بسبب قوة المناخ الشتوي بها:

روسيا البيضاء

إستونيا

جزر فارو

فنلندا

آيسلندا

لاتفيا

ليتوانيا

النرويج

روسيا

أوكرانيا

*آيسلندا وجزر فارو لا يمكن تواجدهما في نفس المجموعة لأنهما الأصعب من حيث الأجواء الشتوية.

منتخبات لا يمكن تواجدها في نفس المجموعة لبعد المسافة بين البلدين وصعوبة السفر:

آذربيجان لا يمكن أن تقع في نفس المجموعة مع: "آيسلندا، جبل طارق، البرتغال".

لا يمكن أن تقع في نفس المجموعة مع: "آيسلندا، جبل طارق، البرتغال". آيسلندا لا يمكن أن تتواجد في مجموعة مع: "أرمينيا، قبرص، جورجيا، إسرائيل".

لا يمكن أن تتواجد في مجموعة مع: "أرمينيا، قبرص، جورجيا، إسرائيل". كازاخستان لا تقع في مجموعة مع منتخبات: "أندورا، إنجلترا، جزر فارو، فرنسا، جبل طارق، آيسلندا، مالطا، جمهورية آيرلندا، البرتغال، آيرلندا الشمالية، اسكتلندا، إسبانيا، ويلز.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

يمكنك مشاهدة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا "fifa.com"، وستذاع القرعة أيضًا على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي ويفا "uefa.com"

ستنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القرعة عبر التلفاز، وستخصص لها القناة الإخبارية.

أما إذا كنت من متابعي النسخة العربية من جول، فيمكنك متابعة البث المباشر لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا من خلالنا.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ستبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أورويا في مارس 2021، وسيستمر دور المجموعات حتى نوفمبر 2021، أما الملحق فسيلعب في مارس 2022.

الجولة الأولى: 24-25 مارس 2021

24-25 مارس 2021 الجولة الثانية: 27-28 مارس 2021

27-28 مارس 2021 الجولة الثالثة: 30-31 مارس 2021

30-31 مارس 2021 الجولة الرابعة: 1-2 سبتمبر 2021

1-2 سبتمبر 2021 الجولة الخامسة: 4-5 سبتمبر 2021

4-5 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: 7-8 سبتمبر 2021

7-8 سبتمبر 2021 الجولة السابعة: 8-9 أكتوبر 2021

8-9 أكتوبر 2021 الجولة الثامنة: 11-12 أكتوبر 2021

11-12 أكتوبر 2021 الجولة التاسعة: 11-13 نوفمبر 2021

11-13 نوفمبر 2021 الجولة العاشرة: 14-16 نوفمبر 2021

14-16 نوفمبر 2021 الملحق: 24، 25، 28، 29 مارس 2022

يتأهل لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا 13 منتخبًا، 10 منهم هم متصدروا المجموعات العشرة، و3 منتخبات تصعد من الملحق المؤهل.

يشارك في الملحق أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات، بالإضافة إلى أفضل متصدرين اثنين لمجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21، وذلك من المنتخبات التي لم تتأهل مباشرةً من التصفيات.

ما هو موعد كأس العالم 2022؟

سيبدأ كأس العالم 2022 في نوفمبر، وسيستمر حتى ديسمبر 2022، والموعد الذي تم تحديده هو من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

سيكون هذا المونديال الأول الذي يقام في بلد عربي، وهو الأول أيضًا الذي يلعب في الشتاء، وهو الثاني الذي يلعب في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 الذي لعب في كوريا الجنوبية واليابان.