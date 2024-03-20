موعد قرعة أولمبياد باريس 2024، تصنيف المنتخبات والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته حول قرعة أولمبياد باريس 2024 الموعد والقنوات الناقلة وكيف تتابعها عبر الإنترنت، وتصنيف المنتخبات..

أربع سنوات أخرى مرت والاستعدادات وصلت لقمتها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية، باريس.

النسخة الماضية شهدت فوز البرازيل بالميدالية الذهبية على حساب منتخب إسبانيا، لذلك ينتظر الكثير متابعة مراسم القرعة التي تعد بالكثير من الإثارة.

وفي هذا التقرير، نتعرف إلى موعد قرعة أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات وأكثر من ذلك.

ما موعد قرعة أولمبياد باريس 2024؟

من المقرر أن يتم إجراء قرعة أولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء 20 مارس 2024، في مبنى لو بولس، سان دوني بباريس.

وتنطلق فعاليات القرعة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس 2024؟

تاهلت هذه المنتخبات للمشاركة في الألعاب الأولمبية كالآتي:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع فرنسا إسبانيا مصر الدومينيكان الأرجنتين نيوزيلاندا الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بطل كأس آسيا تحت 23 عاما باراجواي مالي أوكرانيا وصيف كأس آسيا تحت 23 عاما المغرب ثالث كأس آسيا تحت 23 عاما الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا، أوكرانيا

ما القنوات الناقلة لقرعة أولمبياد باريس 2024؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حفل القرعة على الهواء مباشرة، ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن بث مراسم القرعة.

الحدث الموعد القناة الناقلة قرعة أولمبياد باريس 2024 الأربعاء 20 مارس 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية FIFA+

ما حقيقة انسحاب منتخب مصر من قرعة أولمبياد باريس 2024؟

ترددت أنباء تفيد بقرار منتخبي مصر والمغرب الانسحاب من قرعة أولمبياد باريس 2024 بسبب احتمالية وقوع أحدهما مع منتخب إسرائيل.

ورغم ذلك، فإن الاتحاد المصري نفى الأمر وأكد الانتظار حتى انتهاء القرعة ومعرفة منافس الفراعنة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ما العقوبات المحتملة حال انسحب منتخب مصر من قرعة أولمبياد باريس 2024؟

في حال قرر المنتخب المصري الانسحاب من أولمبياد باريس 2024 فإنّه سوف يتعرض لعقوبة مالية قدرها 15 ألف فرنك سويسري، وقد تزيد إلى 20 ألف فرنك سويسري إذ تم الانسحاب قبل شهر من انطلاق الألعاب الأولمبية.

هذا بجانب العقوبات الإدارية والمالية الأخرى من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي قد تصل إلى حرمان مصر من المشاركة في بطولات تخص الفيفا.