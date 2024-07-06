ضربة لبرشلونة.. تحديد موعد عودة بيدري إلى الملاعب!

إلى متى يغيب نجم البارسا؟

كشف تقرير صحفي طبيعة إصابة النجم الإسباني بيدري، الذي غادر مواجهة منتخب ألمانيا باكيًا في الدقيقة الثامنة من المباراة بعد تدخل قوي من توني كروس نجم المانشافت، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نجم وسط برشلونة خضع لفحوصات طبية جديدة اليوم السبت، أكدت صحة الفحوصات الأولية بشأن إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى.

وأوضحت الصحيفة أن مدة غياب بيدري المتوقعة عن الملاعب ستتراوح بين 4 و6 أسابيع، وبذلك لن يلحق بأي مباراة متبقية لإسبانيا في اليورو، كما سيغيب عن فترة إعداد برشلونة، وبداية الموسم الجديد.

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وتمكن منتخب إسبانيا من الفوز على ألمانيا بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي (ق120)، ليضرب موعدًا مع منتخب فرنسا الذي تجاوز عقبة البرتغال بركلات الترجيح.

ولم يفوّت صاحب الـ21 عامًا فرحة تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي اليورو، إذ ظهر في مقطع فيديو داخل غرفة الملابس عقب المباراة، وهو يحتفل بحماس وسط زملائه، بينما كانت ركبته مغطاة بضمادات شديدة.