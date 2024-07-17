موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024، الموعد والقنوات الناقلة، القوائم النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أوروبا وبقية الفئات

يقيم الاتحاد الأوروبي في كل عام حفل الجوائز الخاصة به للاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، والعام الجاري سيكون هامًا جدًا لأنه العام الذي شهد إقامة يورو 2024.

إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هو الذي حقق النسخة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وينتظر أن يجد منافسة مع كل من جود بيلينجهام وكيليان مبابي ولامين يامال والعديد من الأسماء الهامة.

وينتظر المتابعون أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القائمة المصغرة للمرشحين لجوائزه عن عام 2024 عام إقامة اليورو.

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ما هي جوائز الأفضل في أوروبا؟

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأيضاً مع منتخباتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي بعد موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2024، لكن ينتظر أن يكون في أواخر شهر أغسطس كما المعتاد.

كما لم يتم تحديد مكان إقامة الحفل الآن، علمًا بأن موناكو الفرنسية استضافت النسخة الأخيرة من الحفل.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024؟

تذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قناة بي إن سبورتس، كما تذاع أيضًا جميع الفعاليات الخاصة بالويفا، وعلى رأسها حفل جوائز الأفضل

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان حفل جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024 لم يعلن بعد beIN Sports News لم يعلن بعد

ما هي فئات جوائز الأفضل في أوروبا 2023-2024؟

كانت في البداية تقتصر جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا فقط، قبل أن يتم إضافة أفضل لاعبة في أوروبا منذ موسم 2012-13، واليوم أصبحت فئات الجوائز أكثر.

الفئة أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعبة في أوروبا أفضل مدرب فرق رجال في أوروبا أفضل مدرب / مدربة فريق سيدات في أوروبا أفضل حارس مرمى أفضل مدافع أفضل لاعب وسط أفضل مهاجم أفضل حارسة مرمى أفضل مدافعة أفضل لاعبة وسط أفضل مهاجمة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

موسم اللاعب الفريق / المنتخب 2010-11 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2011-12 أندريس إنييستا برشلونة / إسبانيا 2012-13 فرانك ريبيري بايرن ميونخ / فرنسا 2013-14 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2014-15 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2015-16 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2016-17 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2017-18 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا 2018-19 فيرجيل فان دايك ليفربول / هولندا 2019-20 روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ / بولندا 2020-21 جورجينيو تشيلسي / إيطاليا 2021-22 كريم بنزيما ريال مدريد / فرنسا 2022-23 إرلينج هالاند مانشستر سيتي

سجل الفائزات بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا