موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2021، القنوات الناقلة، الفئات والمرشحين

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزة جلوب سوكر، وهي جائزة عالمية بنكهة عربية، حيث أصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 حيث تم تقديم ثلاث جوائز فقط، هي أفضل وكيل أعمال، وأفضل مسيرة في كرة القدم، وأفضل رئيس نادي.

استمر تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ليتوج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آنذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً.

وأعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2021، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة، وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت مصدر فخر للرياضة الإماراتية، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

ما هي جوائز جلوب سوكر؟

جوائز جلوب سوكر هي جوائز تقدم في مجموعة من الفئات، والتي تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

حفل تسليم الجوائز يتم بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 3 جوائز فقط هي: وكيل أعمال العام التي فاز بها جورج مينديش، وأفضل مدير رياضي في العام التي فاز بها ميجيل آنخيل مدير نادي أتلتيكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان.

لم ينقطع تنظيم جوائز جلوب سوكر حتى عامنا الحالي، وكان عدد الجوائز يكبر في كل عام، حتى وصل إلى 15 جائزة في عام 2016، لكن هذا العدد تقلص في 2017 وأصبح 13 جائزةً فقط، ولكن في كل عام يتم تغيير الفئات الخاصة بالجوائز في جلوب سوكر.

ما هو موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021؟

سيبدأ مؤتمر دبي الرياضي يوم السبت 25 ديسمبر 2021، أما حفل توزيع جوائز جلوب سوكر فسيكون في يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021.



الحدث الموعد المكان مؤتمر دبي الرياضي السبت 25 ديسمبر 2021، 21 جمادى الأول 1443 قبة الوصل في دبي حفل جوائز جلوب سوكر الإثنين 27 ديسمبر 2021، 31 جمادى الأول 1443. قبة الوصل في دبي



ما هي القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021 على قناة أبوظبي الرياضية المالكة لحقوق البث تليفزيونياً.



الحدث الموعد القناة الناقلة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021 الإثنين 27 ديسمبر 2021، 31 جمادى الأول 1443. أبو ظبي الرياضية







لن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجائزة، كما أن متابعي النسخة العربية من موقع جول سيكونون على موعد مع تغطية مباشرة لحظة بلحظة للحفل.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021 الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر



ما هي فئات جائزة جلوب سوكر 2021؟



حددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 12 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز.



الجائزة أفضل لاعب في العام أفضل لاعبة في العام أفضل نادي رجال في العام أفضل نادي نسائي في العام أفضل مدافع في العام أفضل حارس مرمى في العام أفضل مدرب في العام أفضل وكيل في العام أفضل مدير رياضي في العام أفضل لاعب من تصويت الجمهور أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية لهذا العام جائزة مسيرة لاعب جائزة خاصة



ما هو نظام الترشيح على جوائز جلوب سوكر؟

يوجد لجنة تحكيم مكونة من أبرز خبراء كرة القدم تضم مدربين دوليين ورؤساء أندية ولاعبين سابقين، وتضم العديد من الخبراء مثل أدريانو جالياني وأنطونيو كونتي وديكو وإريك أبيدال.

لجنة تحكيم جوائز جلوب سوكر أدريانو جالياني ديكو أنطونيو كونتي أوجستو ليندوريو ديميتريو ألبيرتيني إيميليو بوتراجينيو إنريكو بيندوني إريك أبيدال فابيو كابيلو فيلكيس بريش فيران سوريانو فرانشيسكو توتي جينارو جاتوزو جيوفاني برانتشيني إيان راش إيكر كاسياس خورخي بينتو خالد الدوسري لويس فيجو مهدي علي مارتشيلو ليبي ماريو جالافتوي ميجيل أنخيل جيل محمد الكمالي مصطفى الأغا نيكولا ريتزولي روب يانسن سعيد حارب أومبرتو جانديني







من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب؟

تضم القائمة الخاصة بالمرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من جلوب سوكر 22 لاعبًا.

اللاعب النادي المنتخب محمد صلاح ليفربول مصر سيزار أثبيليكويتا تشيلسي إسبانيا كريم بنزيما ريال مدريد فرنسا فيديريكو كييزا يوفنتوس إيطاليا كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا روبن دياش مانشستر سيتي البرتغال جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد البرتغال إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند النرويج جورجينيو تشيلسي إيطاليا هاري كين توتنهام إنجلترا نجولو كانتي تشيلسي فرنسا يوشوا كيميش بايرن ميونخ ألمانيا روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا روميلو لوكاكو تشيلسي بلجيكا ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتين توماس مولر بايرن ميونخ ألمانيا نيمار باريس سان جيرمان البرازيل كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد البرتغال ماركو فيراتي باريس سان جيرمان إيطاليا



جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعبة

تم اختيار 12 لاعبة من بين أبرز لاعبات كرة القدم في أوروبا خلال العام الجاري، للتنافس على جائزة جلوب سوكر.

اللاعبة الفريق أيتانا بونماتي برشلونة لوسي برونز مانشستر سيتي كارولين جراهام برشلونة جينيفر هيرموسو برشلونة سامانثا كير تشيلسي فران كيربي تشيلسي ليكي مارتينز برشلونة فيفان ميديما آرسنال أليكس مورجان أورلاندو برايد أليكسيا بوتياس برشلونة ميجان رابينو أو إل رين ويندي رينار ليون



ما هي الأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم؟

تم ترشيح 15 ناديًا من بين قارات العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم لعام 2021.



النادي البلد تشيلسي إنجلترا بايرن ميونخ ألمانيا فلامينجو البرازيل إنتر إيطاليا ليل فرنسا مانشستر سيتي إنجلترا الأهلي مصر الهلال السعودية أتلتيكو مدريد إسبانيا مانشستر يونايتد إنجلترا بالميراس البرازيل باريس سان جيرمان فرنسا بوهانج ستيلرز كوريا الجنوبية أولسان كوريا الجنوبية فياريال إسبانيا



ما هي الأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم؟

تم ترشيح سبعة أندية أوروبية للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم لعام 2021.

النادي البلد تشيلسي إنجلترا بايرن ميونخ ألمانيا مانشستر سيتي إنجلترا برشلونة إسبانيا الهلال السعودية ليون فرنسا باريس سان جيرمان فرنسا فولفسبورج ألمانيا

من هم اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل مدافع من جلوب سوكر؟

تم ترشيح ثمانية لاعبين من بين النخبة في أوروبا للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدافع في عام 2021.

اللاعب النادي المنتخب ترينت ألكساندر أرنولد ليفربول إنجلترا سيزار أثبيليكويتا تشيلسي إسبانيا ليوناردو بونوتشي يوفنتوس إيطاليا جورجيو كيليني يوفنتوس إيطاليا روبن دياش مانشستر سيتي البرتغال ماركينيوس باريس سان جيرمان البرازيل أنطونيو روديجير تشيلسي ألمانيا كايل ووكر مانشستر سيتي إنجلترا

ما هي الأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم؟

تم ترشيح سبعة أندية أوروبية للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم لعام 2021.

النادي البلد تشيلسي إنجلترا بايرن ميونخ ألمانيا مانشستر سيتي إنجلترا برشلونة إسبانيا الهلال السعودية ليون فرنسا باريس سان جيرمان فرنسا فولفسبورج ألمانيا

من هم اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى من جلوب سوكر؟

تم ترشيح تسعة لاعبين من بين النخبة في أوروبا للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل حارس مرمى في عام 2021.

اللاعب النادي المنتخب اللاعب النادي المنتخب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان إيطاليا إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل مايك مانيان ميلان فرنسا إيميليانو مارتينيز أستون فيلا الأرجنتين إدوارد ميندي تشيلسي السنغال كيلور نافاس باريس سان جيرمان كوستاريكا مانويل نوير بايرن ميونخ ألمانيا يان أوبلاك أتلتيكو مدريد سلوفينيا

ما هي المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب من جلوب سوكر؟

تم ترشيح ثمانية منتخب وطنية من حول العالم للتنافس على جائزة أفضل منتخب من جلوب سوكر في عام 2021.

المنتخب الأرجنتين البرازيل إنجلترا المغرب فرنسا إيطاليا المكسيك الولايات المتحدة

من هم الوكلاء المرشحين لجائزة أفضل وكيل أعمال من جلوب سوكر؟

تم ترشيح خمسة وكلاء أعمال من بين الأهم في العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل وكيل أعمال في عام 2021.

وكيل الأعمال جوناثان بارنيت جورج مينديش فيديريكو باستوريو مينو رايولا بيني زاهافي

من هم الوكلاء المرشحين لجائزة أفضل مدير رياضي من جلوب سوكر؟

تم ترشيح خمسة مدراء رياضيين من بين الأبرز في العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل وكيل أعمال في عام 2021.

المدير الرياضي بييرو أوسيليو لويس كامبوس تشيكي بيجرستين روبرتو أولابي مارك أوفرمارس

من هم اللاعبين المرشحين لجائزة الجمهور من تيك توك؟

تم ترشيح ستة لاعبين للتنافس على جائزة اختيار الجمهور في جلوب سوكر لعام 2021، والتي يقدمها تطبيق "تيك توك"، وهم:





اللاعب النادي المنتخب كريم بنزيما ريال مدريد فرنسا روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بولندا كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا محمد صلاح ليفربول مصر ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتين كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد البرتغال

من هم المرشحون لجائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب؟

اختارت لجنة تحكيم جوائز جلوب سوكر 14 مدربين في قائمة الأفضل في العالم هذا العام.