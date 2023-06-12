موعد انطلاق دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

تعرف على موعد انطلاق الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات في نسخة 2023-2024 من بطولة دوري أبطال إفريقيا..

جاءت نسخة 2022-2023 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لتقدم لنا مجموعة من العديد من المباريات الرائعة، ونهاية مثيرة للغاية، والآن تنتظر جماهير كرة القدم في القارة السمراء انطلاق النسخة الستين من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام خلال موسم 2023-2024.

الأهلي المصري واصل سيطرته المطلقة على دوري أبطال إفريقيا، محققًا اللقب 11 في تاريخه، وذلك بعدما ظفر بلقب نسخة 2022-23، متفوقًا على الوداد المغربي في النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولن يكون على الجماهير الانتظار طويلًا لعودة دوري أبطال إفريقيا، مع اقتراب انطلاق الأدوار التمهيدية من البطولة، والمؤهلة إلى النقطة الأهم بطبيعة الحال، دور المجموعات الذي يشهد مشاركة 16 فريقًا.

وتنتظر الجماهير التعرف على الأندية التي ستتمكن من شق طريقها نحو دور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، ثم مرورًا بباقي أدوار البطولة حتى الوصول إلى النهائي.

والآن يبقى السؤال، متى ينطلق دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟، وماهي الأندية التي تأهلت إلى البطولة حتى الآن؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

متى يبدأ دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تنطلق مباريات الدور التمهيدي الأول في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024 يومي 18-19 أغسطس 2023، بإقامة مباريات الذهاب، فيما تقام مباريات الإياب يومي 25-26 أغسطس 2023، ثم تقام مباريات الذهاب في مرحلة الدور التمهيدي الثاني، المؤهل إلى دور المجموعات، يومي 15-16 سبتمبر 2023، على أن تقام مباريات الإياب يومي 29-30 سبتمبر 2023.

الدور موعد القرعة موعد مباراة الذهاب موعد مباراة الإياب الدور التمهيدي الأول لم يحدد 18-19 أغسطس 2023 25-26 أغسطس 2023 الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لم يحدد 15-16 سبتمبر 2023 29-30 سبتمبر 2023

ما موعد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

وبعد التعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا بعد سلسلة من التصفيات والأدوار التمهيدية، تقام قرعة دور المجموعات على الأرجح في سبتمبر 2023.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يومي 1-2 ديسمبر 2023، على أن تختتم هذه المرحلة من البطولة يوم 27 فبراير 2024.

مواعيد دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

الجولة الموعد الأولى 1–2 ديسمبر 2023 الثانية 8–9 ديسمبر 2023 الثالثة 19 ديسمبر 2023 الرابعة 9–10 فبراير 2024 الخامسة 16–17 فبراير 2024 السادسة 27 فبراير 2024

مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024