كأس السوبر الفرنسي 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والأبطال التاريخيين

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الفرنسي 2019 بين باريس سان جيرمان وستاد رين، موعد المباراة، القنوات الناقلة، الملعب المستضيف للقاء وأكثر من ذلك

أحمد جمال

أصبح الكثير من متابعي الكرة في العالم أجمع من عاشقي الكرة الفرنسية صاحبة الذوق الرفيع والتي دائماً ما نستمتع لمشاهدة نجوم شابة جديدة تلمع في جميع أنحاء أوروبا بدءً من المصنع الفرنسي، ونحن الآن نقترب من مباراة غاية في الأهمية مع إنتهاء موسم كروي شيق وبداية موسم آخر ننتظر مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019 والذي يجمع بين باريس سان جيرمان ضد رين.

لن تكون المباراة عادية فهناك الكثير من الدلائل التي تخبربنا بأن المباراة ستكون من أشرس مباريات الموسم وتستحق أن تكون مباراة ختام الموسم السابق وبداية موسم جديد قوي في فرنسا، فالبطل الفرنسي الذي أنهى موسمه بحصد بطولة الدوري برصيد 91 نقطة وبفارق 16 نقطة كامله عن ليل أقرب منافسيه الذي احتل المركز الثاني برصيد 75، قد قابل عقبة كبيرة في نهائي الكأس على يد رين الفرنسي الذي أنتزع ثاني أغلى بطولة في فرنسا من باريس سان جيرمان بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) ليلجأون إلى ركلات الترجيح ويخسر البطل الفرنسي بنتيجة (6-5) بعد أن أضاع اللاعب كريستوفر نكونكو ركلته الآخيرة.

وهنا نحن لا نتحدث عن مباراة قوية فقط أو مباراة بطولة فقط ولكن نتحدث عن الثأر أيضاً، فالروجيس بيليوس الذي أعتاد على السيطرة على جميع البطولات في السنوات الـ4 السابقة والذي كان يحصد فيها كلً من بطولة الدوري الفرنسي والكأس وكأس السوبر الفرنسي تم حرمانه من بطولة هامة وإنتزاعها منه إنتزاعاً على يد ستاد رين، ولذاً فمن المتوقع أن تكون المباراة مباراة ثأرية في المقام الأول.

وأذا عدنا لنتحدث عن بطولة كأس السوبر مرة آخرى فإن باريس سان جيرمان قد وضع صك ملكية على البطولة طوال الـ6 سنوات السابقة والتي كانت آخرها العام الماضي عندما توج بالبطولة على حساب موناكو، على الجانب الآخر نجد رين الذي لم يتوج بالبطولة سوى مرة واحدة فقط طوال تاريخه والتي كانت منذ 48 عاماً وبالتحديد عام 1971.

ويقدم لكم موقع جول Goal النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن كأس السوبر الفرنسي 2019، الموعد، القنوات الناقلة، الاستاد الذي سيحتضن اللقاء، الأبطال التاريخيين وكيفية مشاهدتها على الهواء مباشرة.

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ما هو كأس السوبر الفرنسي؟

كأس السوبر الفرنسي هي بطولة سنوية يتنافس عليها بطل الدوري الفرنسي ضد بطل الكأس الفرنسي، وكعادة مباريات السوبر فهي تقام في الفترة الزمنية التي تكون بين إنتهاء الموسم وبداية الموسم الجديد، وكان يُطلق على هذه البطولة أسم كأس الأبطال الفرنسي ونُظمن من اتحاد التجارة واتحاد الصحفيين لأول مرة عام 1955، وبالطبع لم تكن البطولة رسمية بل وكانت كثيراً من الأحيان يتم إلغائها إذا انتصر فريق ببطولتي الدوري والكأس في نفس العام.

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ولكن في موسم 1994-95 تم إعتماد البطولة كبطولة رسمية من الاتحاد الفرنسي وتم إطلاق مسمى السوبر أسوة بالبطولات التي تُقام في باقي دول أوروبا، وبحسب قوانين البطولة فبإنتهاء الوقت الأصلي للمباراة والفريقين متعادلين يتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة دون الدخول في وقت إضافي للمحافظة على الحالة البدنية للاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد.

موعد كأس السوبر الفرنسي 2019

المباراة باريس سان جيرمان - رين التاريخ السبت 3 أغسطس 2019، 2 ذو الحجة 1440 الموعد 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية

من المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019 والذي ستواجه فيها كلً من باريس سان جيرمان ضد رين في يوم السبت 3 أغسطس القادم، 2 ذو الحجة، وستبدأ المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيكون لاعبي الفريقين في فترة راحة لمدة قصيرة قبل إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي والذي ستكون المباراة الإفتتاحية بين موناكو وأولمبيك ليون يوم 9 من نفس الشهر.

أين يقام كأس السوبر الفرنسي 2019؟

سيفتح استاد شينزين يونيفرسايد بجمهورية الصين الشعبية أبوابه لإستضافة مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019 بين باريس سان جيرمان واستاد رين الفرنسي، كانت تُقام مباراة السوبر في الملاعب الفرنسية حتى عام 2009 عندما قرر الاتحاد الفرنسي إقامة البطولة خارج حدود الوطن، ويستضيف ملعب شينزين البطولة للسنة الثانية على التوالي حيث استضاف البطولة في النسخة الماضية.

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يُعد استاد شينزين يونيفرسايد من الملاعب الكبيرة في الصين لإمتلاكه لسعة 60 ألف متفرج، وهو في الأصل مجمع منشآت رياضية متعدد الإستخدامات وقد تم تطويره في عام 2011 ليستخدم في مسابقات كرة القدم والألعاب الرياضية الآخرى على مستوى عالمي.

ما هى القنوات الناقلة لكأس السوبر الفرنسي 2019؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث بطولة كأس السوبر الفرنسي 2019 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم نقل المباراة بين باريس سان جيرمان ورين على آحدى قنوات الباقة الرياضية للمجموعة القطرية.

القنوات الناقلة للسوبر الفرنسي 2019:

المباراة القنوات الناقلة كأس السوبر الفرنسي 2019 beIN SPORTS HD

كما يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية المباراة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

لمتابعة كأس السوبر الفرنسي 2019 عبر الإنترنت:

المباراة التغطية المباشرة عبر جول كأس السوبر الفرنسي 2019 اضغط هنا لمتابعة المباراة قبل بدايتها بنصف ساعة

من هم الأبطال التاريخيين لكأس السوبر الفرنسي؟

أستحوذ باريس سان جيرمان على لقب بطولة كأس السوبر الفرنسي في آخر 6 سنوات، والتي كانت آخرها العام الماضي عندما أنتزع البطولة إنتزاعا من موناكو بانتصار كبير برباعية نظيفة دون رد.

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📸⚽ Avant le départ pour la Chine demain 🇨🇳, les #RougeEtNoir étaient sur le terrain à la #Piverdière pour la séance du jour.

--- #AllezRennes #ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/uvYU0uhIGe — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 30, 2019

وعلى الرغم من إحتكار البطل الفرنسي للبطولة في الأعوام السابقة إلا أنه يتساوى في عدد الألقاب مع نادي ليون الفرنسي والذي تُوج بالبطولة في 8 نسخ سابقة متساوياً مع الفريق الباريسي صاحب الثماني ألقاب أيضاً، ثم يأتي في المركز الثالث نادي سانت إتيان الذي يملك في جعبته 5 بطولات من البطولة، وسنستعرض معكم أبطال السوبر الفرنسي عبر التاريخ.

سجل الفائزين بكأس السوبر الفرنسي: