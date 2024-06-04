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The UEFA Super Cup trophyGetty Images
أحمد مجدي

موعد السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

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موقع "جول" يقدم لك موعد السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته، وكل ما تريد معرفته

يتطلع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى قيادة كتيبته المدججة بالنجوم إلى لقب أوروبي جديد حين يواجهون أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي 2024 والذي سيكون مباراة مفعمة بالإثارة.

ريال مدريد حاز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بفوزه في النهائي على بوروسيا دورتموند 2-0.

أما أتالانتا فحقق المفاجأة وفاز على باير ليفركوزن بطل اللدوري الألماني في النهائي 3-0 في مباراة تألق فيها أديمولا لوكمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة..

أين تقام مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق استضافة بولندا لنهائي السوبر الأوروبي 2024، وعليه ستستضيف بولندا مباراة ريال مدريد وأتالانتا المرتقبة.

وستقام المباراة على ملعب وارسو الوطني في مدينة وارسو البولندية، والذي يسع أكثر من 58 ألف متفرج ويلعب فيه المنتخب البولندي عادة كل مبارياته الرسمية.

ما موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا؟

موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا هو يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا؟

تذاع مباراة كأس السوبر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا عبر شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال مدريد - أتالانتاالأربعاء 14 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية		بي إن سبورتسوارسو الوطني

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من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر الأوروبي؟

أكثر فريق فاز ببطولة كأس السوبر الأوروبي هو كل من ريال مدريد وبرشلونة وميلان، وكل منهم حصل على لقب البطولة 5 مرات.

وانطلقت بطولة السوبر الأوروبي عام 1972، ومن يومها تدين السيطرة في البداية لميلان، ولكن في الألفية الجديدة نجح كل من برشلونة وريال مدريد في تعديل الكفة مع الروسونيري.

الترتيبالفريقعدد الألقاب
=1ريال مدريد5
=1برشلونة5
=1ميلان5
4ليفربول4
5أتلتيكو مدريد3
=6تشيلسي2
=6بايرن ميونخ2
=6أياكس أمستردام2
=6أندرلخت2
=6فالنسيا2
=6يوفنتوس2
=12مانشستر سيتي1
=12إشبيلية1
=12بورتو1
=12مانشستر يونايتد1
=12دينامو كييف1
=12نوتينجهام فورست1
=12أستون فيلا1
=12أبيردين1
=12ستيوا بوخارست1
=12ميشلان1
=12بارما1
=12لاتسيو1
=12جلطة سراي1
=12زينيت سان بطرسبرج1
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