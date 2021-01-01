موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في كأس السوبر الإيطالي 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والملعب والأبطال السابقون؟

تقام مباراة كأس السوبر الإيطالي 2021 التي تجمع بين يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 ونابولي بطل كأس إيطاليا، يوم الأربعاء 20 يناير 2021.

التقى الفريقين في نفس البطولة مرتين، المرة الأولى فى عام 2012، واستطاع اليوفي الفوز والتتويج باللقب بعد أن انتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

أما المرة الثانية فى عام 2014، وفاز أيضا البيانكونيري بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جاسم بن حمد فى الدوحة.

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وشق نابولي طريقه للمنافسة على اللقب بعد أن حقق فوز صعب على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 2019 - 2020 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليعود الفريقين للتنافس مرة أخرى على لقب جديد في مباراة السوبر الإيطالي.

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ويوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ونابولي؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي هو الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الآخر 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي؟

حصلت القنوات الرياضية السعودية على حقوق إذاعة كأس السوبر الإيطالي ، ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشتها

أما إذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس ونابولي عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - نابولي الأربعاء 20 يناير 2021،

7 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية KSA Sports 1 HD ملعب مابي

أين يقام كأس السوبر الإيطالي 2021؟

كان من المقرر أن تقام مباراة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، لكن تقرر أن يلعب في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، وتحديدًا في ستاد مابي الخاص بنادي ساسوولو.

كانت النسخة الأولى التي أقيمت في السعودية من كأس السوبر الإيطالي في 2018، وجمعت بين ميلان ويوفنتوس في ملعب الجوهرة المشعة، وانتصر اليوفي 1-0.

أما مباراة السوبر العام الماضي، فأقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بين البيانكونيري ولاتسيو، وفاز الفريق العاصمي 3-1.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس في مباراة السوبر الإيطالي أليكس ساندرو وكوادرادو ودي ليخت وديبالا للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي...

التشكيل | 3-5-2

جيانلويجي بوفون

جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

جيانلوكا فرابوتا - آرون رامسي - رودريجو بينتانكور - أدريان رابيو - فيديريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لنابولي

ييغيب عن نابولي للإصابة أوسيمين ومالكويه وفابيان رويز، من المتوقع أن يعتمد المدرب جينارو جاتوزو على التشكيل الآتي...

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - السيد هيساي

تيموي باكايوكو - ستانيسلاف لوبوتكا

لورينزو إنسيني - بيوتر زيلينسكي - هيرفينج لوزانو

أندريا بيتانيا

من هم الأبطال السابقون لكأس السوبر الإيطالي؟

كما جرت العادة في إيطاليا فإن يوفنتوس دائماً ما يكون في الطليعة عندما يكون الحديث عن كرة القدم الإيطالية محلياً، فالبيانكونيري لم يكن الأكثر تحقيقاً للقب فقط بل أيضاً الأكثر هزيمة في مباريات كأس السوبر، فالسيدة العجوز تمتلك ثماني ألقاب من 15 نسخة نافس فيها على اللقب.

يأتي نادي ميلان العريق والغائب عن منصات التتويج في السنوات الآخيرة كوصيف، حيث حقق اللقب في 7 مناسبات سابقة، ثم نرى الوجه الآخر لمدينة ميلانو والذي يتمثل في الإنتر برصيد 5 ألقاب، لتظل مدينة ميلانو هي عاصمة كرة القدم الإيطالية الحقيقية.