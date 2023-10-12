موعد الحسم .. مبابي ينتظر هذه اللحظة لحسم موقفه النهائي مع باريس!

لحظات من الترقب داخل ريال مدريد

استقر النجم الفرنسي كيليان مبابي، على الموعد الذي سيتخذ فيه القرار النهائي بمستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن باريس سان جيرمان.

مبابي كان في طريقه نحو مغادرة باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن النادي الفرنسي تمسك باللاعب ليستمر حتى نهاية عقده في 2024، وسط محاولات لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي قرر تأجيل اتخاذ قراره النهائي بخصوص مستقبله، حتى نهاية رحلة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المتوقع أن يؤثر أداء الفريق في المسابقة على قرار مبابي، باعتبار الفوز باللقب أحد أهم أحلام اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، والذي لم يسبق له الحصول على دوري الأبطال بمشواره.

ويترقب ريال مدريد موعد حسم مبابي لمستقبله بشكل رسمي، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن باريس تعرض لضربة قوية في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4/1 بالجولة الثانية لدور المجموعات بالمسابقة، ويستعد لمواجهة ميلان في 25 أكتوبر الجاري.