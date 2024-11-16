ديمبيلي: سأعتزل في هذا الموعد.. وسأستثمر في العقارات!

ديمبيلي يحدد موعد اعتزاله...

حدد عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، والمنتخب الفرنسي، موعد اعتزاله كرة القدم، وكشف عن مخططاته لمرحلة بعد الاعتزال، وكيف ينوي أن يعيش حياته.

وقال ديمبيلي في تصريحات عبر برنامج "ذا بريدج" عبر إحدى قنوات موقع "يوتيوب: "أريد الاعتزال وأنا في الـ 34 من عمري، بعد ذلك أريد الدخول في مجال العقارات، أخطط للاستثمار في قارة إفريقيا".

وكان ديمبيلي صاحب الـ 27 عامًا، يستعد للمشاركة في منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي الحالية، قبل أن يتم استبعاده بسبب شعوره ببعض الألم في عضلة الفخذ الخلفية.

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وفي سياق متصل، قال أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد، حول السؤال ذاته: "عندما اعتزل، سأركز على تكوين أسرتي، وحينها لا أريد البقاء في الرياضة، سأسعى لأكون مديرًا لإحدى الشركات".

ويعاني تشاوميني، في الوقت الحالي من التواء في الكاحل الأيسر، جعله يخرج من حسابات مدربه ديشان، خلال فترة التوقف الدولي الحالي، والتي يلعب فيها المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الإسرائيلي، ثم إي