"موطن رونالدو ونيمار" .. دوري روشن السعودي يستعد لإنتاج سلسلة وثائقية

توثيق الإنجاز التاريخي الذي حققه دوري روشن السعودي على مستوى العالم..

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"موطن رونالدو ونيمار جونيور".. هكذا أفادت وكالة بلومبيرج العالمية، عن نية رابطة دوري المحترفين السعودي، في إنتاج سلسلة وثائقية حول الإنجاز الذي حققته المسابقة على مستوى العالم.

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وذكرت الوكالة بأن الرابطة تهدف لإظهار تأثير الدوري السعودي للمحترفين، على كرة القدم العالمية، بعد التعاقد مع مجموعة من نجوم الكرة خلال السنوات الأخيرة.

وتأمل رابطة دوري المحترفين السعودي في بيع السلسلة الوثائقية لمنصات البث المباشر مثل Netflix، كما تجري الرابطة محادثات مع شركة Whisper TV، وهي شركة إنتاج مستقلة، شارك في تأسيسها سائق الفورمولا 1 السابق، ديفيد كولتارد، من أجل إنتاج الوثائقيات.

وحقق دوري روشن السعودي، معدلات بث ضخمة لمباريات المسابقة، والتي تضاعفت 4 مرات عن الموسم الماضي، حيث بات الدوري يبث عبر 130 منطقة مختلفة حول العالم.

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وتبلغ القيمة السوقية لدوري روشن السعودي، مبلغ 993.32 مليون يورو، حيث أصبحت المملكة وجهة للعديد من نجوم الكرة العالمية، والتي بدأت بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، في يناير 2023، ثم الميركاتو الصيفي الذي شهد العديد من الصفقات العالمية، مثل كريم بنزيما ونيمار جونيور وساديو ماني ورياض محرز وجابري فيجا وألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش.. وغيرها من الأسماء الكبرى.

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