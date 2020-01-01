موسيماني: لا أستطيع القول أنني لن أتوج بدوري أبطال إفريقيا

المدير الفني لفريق صن داونز يتحدث عن رغبته في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه يحاول التتويج رفقة فريقه التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بجانب الدوري والكأس في جنوب إفريقيا هذا الموسم.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "هيرالدلايف" الجنوب إفريقية: "لنرى هل سنتمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب الكأس والدوري هذا الموسم".

المدرب الجنوب الإفريقي تابع: "إذا قلت أنني لن استطيع الفوز بدوري أبطال إفريقيا، بجانب البطولات المحلية، سأخيب آمال مشجعي صن داونز، وسيقولون عني أنني لست طموحًا، وإذا قلت نعم سأكون متعجرفًا وتحت ضغط الجماهير إذا أخفقت".

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المدير الفني لفريق صن داونز واصل: "علينا المحاولة للحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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ويحتل صن داونز المركز الثالث، في ترتيب فرق دوري جنوب إفريقيا، برصيد 35 نقطة، خلف كايزر شيفز المتصدر بفارق 10 نقاط.

ويواجه صن داونز نظيره الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة متجددة، بعد مواجهة الموسم الماضي.