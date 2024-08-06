موسيالا يقر بالحقيقة المؤلمة عن ريال مدريد ويخشى تكرار "الموسم الأسود"!

"نعم .. إسبانيا استحقت اللقب الأوروبي"

قال جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، إنه يتطلع لأن يكون أحد الأعمدة الأساسية في مشروع البلجيكي فينسنت كومباني، لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام هذا العام على ملعب أليانز أرينا، والفوز باللقب.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "أبين تسايتونج": "أعتقد أن ريال مدريد هو الفريق الأقوى دائمًا في دوري أبطال أوروبا. لديهم فريق جيد حقًا، والآن انضم لهم أيضًا كيليان مبابي، لكن بالنسبة لنا ليس من المهم النظر إلى الفرق الأخرى الآن".

وتابع موسيالا: "لدينا مدرب جديد ولاعبون جدد. يجب أن نركز على أنفسنا ونستعد بأفضل صورة ممكنة، وعندما يحين الوقت سنفكر في المنافسين".

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وكان بايرن ميونخ قد ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد خسارته من ريال مدريد في نصف النهائي بنتيجة (4-3)، خلال مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتحدث موسيالا عن النهائي المرتقب في ميونخ، قائلًا: "نحن متحمسون للغاية، لم نفز بأي لقب العام الماضي ولا نريد خوض هذه التجربة مرة أخرى. كلنا فائزون هنا، نريد الفوز بالألقاب".

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا في كل مباراة حتى نفوز، من أجل تحقيق أهدافنا، علينا أن نكون فريقًا ونتقدم خطوات للأمام مباراة تلو الأخرى".

وتحدث موسيالا أيضًا عن بطولة أمم أوروبا والإقصاء أمام إسبانيا في ربع النهائي، قائلًا: "لقد كانت هزيمة قاسية. أعتقد أن إسبانيا استحقت اللقب، لقد قدموا بطولة جيدة للغاية، كان من الممكن أن تنتهي المباراة ضدنا في أي من الاتجاهين".